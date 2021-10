Governo do Rio paga auxílio-gás na próxima parcela do SuperaRJ

Valor adicional de R$ 80 mensais será depositado nos cartões dos beneficiários juntamente com o pagamento de outubro; Governo do Estado proj...



Valor adicional de R$ 80 mensais será depositado nos cartões dos beneficiários juntamente com o pagamento de outubro; Governo do Estado projeta investir cerca R$ 39,5 milhões com o benefício adicional Valor adicional de R$ 80 mensais será depositado nos cartões dos beneficiários juntamente com o pagamento de outubro; Governo do Estado projeta investir cerca R$ 39,5 milhões com o benefício adicional

O Governo do Estado pagará em outubro a primeira parcela do auxílio-gás aos beneficiários do programa SuperaRJ. O valor adicional de R$ 80 por mês será depositado para todos os inscritos no programa.





No primeiro mês, os beneficiários receberão o benefício em dobro, com valor referente aos meses de setembro – mês em que o auxílio-gás foi aprovado – e outubro, totalizando R$ 160.





- O auxílio-gás é o novo benefício que incluímos no SuperaRJ para levar mais dignidade para os cerca de 109 mil benefíciários do programa. Estamos empenhados em aperfeiçoar o SuperaRJ, porque nosso foco é o enfrentamento à pobreza - disse o governador Cláudio Castro.





Até o final do ano, o Governo do Estado projeta investir cerca de R$ 39,5 milhões com o benefício adicional do auxílio-gás para os cadastrados no SuperaRJ. O auxílio foi incluído no benefício do SuperaRJ pela Lei 9383, de 25 de agosto de 2021.





- O auxílio-gás foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em agosto, com previsão de beneficiar os cadastrados no SuperaRJ com valores mensais entre R$ 50 e R$ 80. O governador Cláudio Castro, no entanto, definiu que o benefício adicional será dado a todos os cadastrados no SuperaRJ no valor máximo permitido pela Assembleia, de R$ 80 – afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.





Governo unifica data de pagamento do SuperaRJ no dia 25

O Governo do Estado também definiu a unificação das datas de pagamento a todos os beneficiários do programa SuperaRJ no dia 25 de cada mês a partir de outubro.





A nova data permite agilizar o processamento de dados cadastrais a partir das bases federais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Cadastro Único (CadÚnico), evitando atrasos.





Somente em outubro, o Governo do Estado prevê investir mais de R$ 42 milhões para beneficiar as pessoas físicas assistidas pelo SuperaRJ. Atualmente, o programa conta com 115 beneficiários ativos.





O programa já beneficiou mais de 186 mil famílias desde o primeiro pagamento, realizado em junho. Até hoje, o programa conta com investimento total superior a R$ 138 milhões.





O SuperaRJ foi criado para apoiar as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza que não contam com auxílios federais, e famílias de trabalhadores que tenham perdido vínculo formal de trabalho com salário mensal inferior ao valor de R$ 1.501 durante a pandemia da Covid-19.