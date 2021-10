Governo do Estado e Detran.RJ lançam ‘Identidade Digital RJ’

Aplicativo já pode ser baixado nas principais plataformas digitais O Governo do Estado, por meio do Detran.RJ, está lançando hoje (20/10) a ...



O Governo do Estado, por meio do Detran.RJ, está lançando hoje (20/10) a ‘Identidade Digital RJ’. Com ela, os cidadãos do Estado do Rio poderão ter o documento de identidade também no telefone celular, com validade em todo o território nacional. A nova “Identidade Digital RJ” estará disponível nas principais plataformas digitais - lojas Android e IOS -, oferecendo mais praticidade a quem precisa usar o documento no dia a dia.





O novo serviço, no entanto, não é obrigatório. Quem não quiser tirar a carteira digital, poderá continuar a usar o documento físico, em papel. O objetivo do Governo, porém, é oferecer mais um benefício aos cidadãos do estado em seu processo de digitalização dos serviços.





A Identidade Digital RJ estará disponível, de início, para quem tem a carteira de identidade emitida a partir de 5 de abril de 2019. Depois desta data, todos os documentos de identidade passaram a ser entregues com um QR Code na parte interna. E é com este código, indispensável, que o usuário poderá baixar a versão digital. Os que tiverem a carteira sem QR Code poderão fazer a segunda via do documento e, depois, acessar o aplicativo.





“O Rio de Janeiro é um dos poucos estados do país a oferecer a nova tecnologia. O Detran.RJ já disponibiliza outros serviços pela internet, como o Posto Digital, o licenciamento anual de veículos e a carteira de habilitação digital. E esse aplicativo é mais um serviço do Governo do Estado, numa parceria entre Detran e Proderj, para facilitar a vida dos cidadãos fluminenses”, afirma o governador Cláudio Castro.





“Nossa meta é deixar o Detran.RJ cada vez mais digital. Com o novo aplicativo, o cidadão tem o documento com mais facilidade, na palma da sua mão. Posteriormente, vamos disponibilizar outros serviços no app, como marcação de serviços de identidade e localização das unidades de atendimento mais próximas”, explica o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.





Após cada período de 12 meses, será necessário que o portador do documento refaça novamente o processo de autenticação obrigatório. Por enquanto, para atender ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o aplicativo estará disponível apenas para maiores de 18 anos. Em futuro próximo, os pais poderão autorizar a emissão dos documentos de seus filhos.







Confira o passo a passo para obter sua identidade digital:

1- Baixar o aplicativo “Identidade Digital RJ” disponível nas plataformas Android e IOS;

2- Conceder as permissões necessárias para funcionamento do aplicativo;

3- Escanear o QR Code disponível na parte de dentro da identidade física;

4- Disponibilizar reconhecimento facial via aplicativo;

5- Criar senha numérica para login do aplicativo;

6- Se todos os dados estiverem corretos, o documento estará disponível no formato digital.





A seguir, perguntas e respostas sobre a nova Identidade Digital RJ:





1 - É obrigatório ter a carteira de identidade no telefone celular?

Não é obrigatório. Esta é apenas mais uma facilidade oferecida pelo Governo do Estado, por meio do Detran.RJ, para quem não quer usar o documento físico, em papel. É uma réplica, em formato eletrônico, da carteira de identidade física, com todos os dados contidos nela.





2 - Perdi minha identidade no papel. Posso circular só com a digital, sem precisar tirar a segunda via?

Por um período, sim. Entretanto, o app possui uma rotina de autenticação anual da Identidade Digital. A cada 12 meses, será necessário fazer a revalidação dos dados pessoais a partir da utilização da carteira física.





3 - Menores de 18 anos também podem ter identidade digital?

Não. Somente os cidadãos com idade a partir de 18 anos, que tenham carteira de identidade emitida pelo Detran-RJ a partir de 5 de abril de 2019.





4 - A versão digital da minha identidade tem prazo de validade?

Sim, ela precisa ser revalidada a cada 12 meses, para garantir mais segurança aos usuários. Além disso, a Portaria DETRAN Nº 6037, de 23/09/21, estabelece que a partir de 2029 a carteira digital somente será disponibilizada para os cidadãos que tiverem a carteira de identidade física emitida há menos de dez anos.





5 - Preciso ter carteira de identidade física para ter acesso à identidade digital?

Sim. Você precisa possuir a carteira de identidade física, emitida a partir de 5 de abril de 2019, pois será efetuada a validação do QR CODE impresso no verso do documento para obter a versão digital. Quem tiver carteira emitida antes de 5 de abril de 2019 precisa providenciar a segunda via nos postos do Detran.





6 - Se a carteira de identidade física estiver vencida, poderei obter a carteira digital?

Não. Você deverá primeiro renová-la, agendando o seu atendimento para um posto de identificação do Detran. Caso a identidade física perca a validade, sua identidade digital será bloqueada automaticamente.





7 - Quais são as medidas de segurança adotadas pelo Detran.RJ para disponibilizar a Identidade Digital RJ?

O Detran.RJ monitora continuamente o ambiente tecnológico, com análises e testes de segurança da informação nos sistemas, seguindo os mais elevados padrões técnicos a fim de que seja possível proteger os dados (pessoais e sensíveis) dos usuários. Entre as medidas de segurança adotadas para o software, destacamos: validação de QR CODE, reconhecimento facial, prova de vida e cadastramento de PIN (senha de acesso).