Serasa: consumidores endividados têm até o fim deste mês para renegociar os débitos

Os consumidores endividados têm até o dia 22 deste mês para renegociar os débitos por meio da ação R$ 100, promovida pela Serasa. A iniciativa permite quitar dívidas por até R$ 100, com descontos que podem chegar a 99%. Na ação, 24 empresas concedem abatimentos aos inadimplentes. Confira as orientações para se livrar das pendências e restabelecer uma vida financeira saudável.





"Desde o dia 12 de julho, quando a ação de R$100 começou, a Serasa já disponibilizou mais de R$ 3 bilhões em descontos e ajudou mais de 1,1 milhão de brasileiros a renegociarem suas dívidas. Em um momento desafiador, nós estamos ao lado dos brasileiros na busca por uma vida financeira saudável", afirma o gerente executivo de marketing da Serasa, Matheus Moura.





De acordo com a Serasa, os acordos são fechados em menos de três minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos canais oficiais do birô de crédito: (site: serasalimpanome.com.br, app Serasa no Google Play e App Store, WhatsApp: (11) 99575-2096 e ligação gratuita: 0800 591 1222).





Ainda segundo a instituição, a campanha conta com empresas parceiras em diversos segmentos: Ativos, Atlântico, Avon, BMG, Bradesco, Calcard, Casas Bahia, Claro, Colombo, Crediativos, Credsystem, Digio, Hoepers, Itapeva, Itaú, MGW, Pernambucanas, Ponto Frio, Recovery, Renner, Riachuelo, Tribanco, Vivo e Zema.





Neste momento, a Serasa aconselha que as pessoas priorizem os meios digitais, mas para quem preferir negociar presencialmente em uma das unidades dos Correios, siga as orientações do Ministério da Saúde e acesse o site www.correios.com.br para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.





Como quitar as dívidas

O gerente da Serasa sugere que, na etapa de renegociação, o inadimplente deve priorizar as dívidas com os juros mais altos e encontrar as opções no mercado que permitam que seus débitos sejam quitados com desconto, como o Serasa Limpa Nome, por exemplo. "No entanto, é essencial ter certeza que o valor da negociação cabe no seu bolso e que você conseguirá pagar esse valor. Assim, você poderá voltar a ter acesso ao crédito", pondera Moura.





Se o consumidor tem o objetivo de organizar a vida financeira, o especialista explica que ele pode começar fazendo duas listas: uma com todas as suas dívidas, inclusive, as que ainda não venceram, para entender o valor devido, juros, se o credor é uma instituição financeira, prazo e valor das parcelas.





"A segunda lista deve trazer as suas fontes de renda e quanto você gasta por mês: água, luz, telefone, internet, aluguel, alimentação, etc. Mesmo não existindo um valor fixo, encontre uma média nos últimos três meses para encontrar a estimativa de renda. Após entender qual valor você poderá dispor mensalmente para pagar suas dívidas, verifique, junto às instituições financeiras das quais é cliente, se você tem linhas de crédito à sua disposição, especialmente linhas mais baratas, como o crédito consignado", finaliza o gerente da Serasa.





Para sair do vermelho, Felipe Nogueira, especialista em finanças da Impacto Consultoria Financeira, indica que a pessoa precisa reduzir o padrão de vida e de necessidades supérfluas. "Realizando um orçamento financeiro mensal, onde se coloca na ponta do lápis todos os valores de compromisso e tudo que se tem de receita ao longo do mês. Comece a reduzir planos, pacotes ou consumo de produtos. Foque no aumento de receita durante esse período", acrescenta.





Como fazer para negociar on-line?

Para aproveitar a iniciativa, basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome.





Confira abaixo o passo a passo:





1º passo

Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, por meio do número (11) 99575-2096.





2º passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.





3º passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.





4º passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica. Também é possível realizar o pagamento do acordo diretamente pela carteira digital da Serasa.