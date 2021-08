OAB de Nova Iguaçu e psicóloga debatem o estresse em advogados

Na terça-feira, (10), às 10h, véspera da comemoração do Dia do Advogado, (11/08), o presidente da OAB Nova Iguaçu/Mesquita, Hilário Franklin...





Na terça-feira, (10), às 10h, véspera da comemoração do Dia do Advogado, (11/08), o presidente da OAB Nova Iguaçu/Mesquita, Hilário Franklin, participa da live: Por que o estresse é o vilão dos advogados? A iniciativa é da psicóloga Fátima Antunes, autora do livro Estresse em Advogados, lançado recentemente. A publicação é resultado do primeiro estudo realizado no Brasil sobre a saúde física e mental dos advogados. Com o apoio da OAB-RJ, foram entrevistados 702 advogados.





O resultado da sondagem revelou o alto nível de exaustão dos que se dedicam a defender os direitos do cliente. A psicóloga Fátima Antunes considera o bate-papo virtual com o presidente Hilário Franklin importante e oportuno para os advogados, principalmente ño momento em que a saúde mental das pessoas vem ganhando mais visibilidade em consequência da pandemia pelo novo coronavírus e também com a revelação da instabilidade psicológica da ginasta americana Simone Biles, nas Olimpíadas de Tóquio, que tomou a atitude de não participar das finais da ginástica artística de salto e solo.









O presidente da OAB Nova Iguaçu/Mesquita, Hilário Franklin, considera a realização da live importante e interessante. Para ele, a pandemia dificultou a atuação da advocacia, e o tema a ser abordado com a doutora Fátima Antunes é fundamental. "Precisamos cuidar de nossa saúde, em especial, a mental, em virtude dos novos tempos, seja no seio familiar como também no profissional. Agradeço a psicóloga Fátima pela humildade intelectual neste momento que tanto precisamos privilegiar nossa saúde. Convido a todos os advogados e seus familiares a assistir e interagir na live de terça-feira", enfatiza Hilário Franklin.





A psicóloga Fátima Antunes diz que em meio a tantas discussões jurídicas e sociopolíticas do momento e da profissão, a saúde física e mental do advogado brasileiro é pouco analisada. "No exterior, inúmeras pesquisas, desde 1970, apoiam as ações referentes a este tema. Há profissionais especializados em atendimento psicológico a advogados", frisa. Segundo Fátima Antunes, o estresse em advogados é uma realidade. Mas nem todos conseguem assumir que estão adoecendo. A aceitação do problema ocorre somente quando a fragilidade emocional limita as atividades profissionais.





"O estresse é uma realidade inquestionável no segmento da advocacia, que se estabelece, principalmente, a partir das demandas psicológicas associadas ao trabalho e ao perfil exigido do profissional. Embora haja grande sofrimento por parte de muitos advogados, eles possuem dificuldade em assumir que precisam de algum tipo de suporte emocional. Na maioria das vezes atuam sozinhos e precisam resolver as demandas que se apresentam. Muitos dizem que estresse em advogados não existe. Acho, porém, que com a situação da pandemia pelo novo coronavírus, as pessoas hoje entendem melhor que a saúde mental compromete a saúde física, as relações e os resultados do trabalho", analisa Antunes.





Serviço:





Live: Por que o estresse é o vilão dos advogados?

Dia: 10/08 (terça-feira)

Horário: 10h

Participantes: Advogado Hilário Franklin e psicóloga Fátima Antunes