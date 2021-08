Nova Iguaçu recebe o Rio de Mãos Dadas pelo Interior: projeto incentiva a retomada da economia fluminense

A jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, promovida pelos sindicatos filiados à Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio, chega à região metropolitana e é a vez de Nova Iguaçu receber o encontro, no dia 17 de agosto, às 17h. Liderada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu (Sincovani), esta primeira edição no município é online e terá como tema o setor de varejo e irá oferecer palestra e mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários. A iniciativa é parte do projeto Rio de Mãos Dadas, série de ações que visa incentivar a retomada da confiança da população fluminense e o envolvimento das pessoas em um clima de positividade que permeie este ano e ajude a superar o difícil 2020. Para participar, as inscrições podem ser feitas pelo link A jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, promovida pelos sindicatos filiados à Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio, chega à região metropolitana e é a vez de Nova Iguaçu receber o encontro, no dia 17 de agosto, às 17h. Liderada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu (Sincovani), esta primeira edição no município é online e terá como tema o setor de varejo e irá oferecer palestra e mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários. A iniciativa é parte do projeto Rio de Mãos Dadas, série de ações que visa incentivar a retomada da confiança da população fluminense e o envolvimento das pessoas em um clima de positividade que permeie este ano e ajude a superar o difícil 2020. Para participar, as inscrições podem ser feitas pelo link https://www.rdmdpelointerior.com.br/novaiguacu-varejo .





O Rio de Mãos Dadas pelo Interior tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da economia e para reativar a potência dos municípios fluminenses impactados pelo longo período de pandemia.





“As ações realizadas pela união da Fecomércio RJ, Sesc, Senac e IFec com o Sebrae Rio vem se fortalecendo e possibilitam oferecer aos empresários do setor do comércio de Bens, Serviços e Turismo eficiência e agilidade nos programas, qualificações e treinamentos sob medida para suas necessidades. Em especial nesse período de enfrentamento à pandemia do Coronavírus, o Rio de Mãos Dadas reforça nossos objetivos de apoiar os empresários e a retomada econômica, fundamentais para gerar qualidade de vida e bem-estar à sociedade”, enfatiza o presidente da Fecomércio RJ e do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio, Antonio Florencio de Queiroz Junior.





“Essa importante parceria da Fecomércio RJ com o Senac RJ e o Sebrae Rio visa retomar o desenvolvimento econômico do estado do Rio. Vamos trazer para o Sincovani um palestrante especialista em varejo, com um currículo maravilhoso, que vai apresentar uma ideia de como encarar essa fase pós-pandemia no varejo. Aliado a isso, virão também vários cursos que serão ministrados pelo Senac e pelo Sebrae, além de mentorias para todos os empresários que se interessarem”, afirma o presidente do Sincovani, Antônio Alpino.





Em Nova Iguaçu, o tema abordado será “Convivendo ainda com a pandemia: o que fazer para sobreviver a 2021”. A iniciativa contará com palestra do Embaixador de Varejo do Senac RJ, Luiz Antonio Secco, sócio diretor da Azov Consultoria e Educação. Em seguida, os participantes poderão participar de uma mentoria individual com o especialista pela plataforma Zoom. Os 20 primeiros interessados poderão fazer a mentoria gratuitamente.





Após essa consultoria, os participantes passarão por uma pós-mentoria, em que haverá apresentação do diagnóstico e encaminhamento para as soluções e melhorias necessárias. Entre essas soluções estão o encaminhamento para cursos do Senac RJ, a realização de consultorias do Sebrae Rio ou mesmo a contratação do serviço de consultoria da Azov.





“A crise acelerou muitos processos dentro dos pequenos negócios e a economia começa a apresentar recuperação, graças ao empreendedorismo. O empresário precisa entender que o cliente de hoje é muito diferente de antes do início da pandemia. Ele passou a exigir mais da empresa, quer uma rápida entrega e ser exclusivo. O empreendedor precisa estar preparado para os novos tempos e adquirir o conhecimento necessário para chegar ao cliente final. Essa parceria com várias entidades permitirá fazer um trabalho integrado, com foco nas capacitações mais apropriadas para esse público”, explica o gerente de Atendimento do Sebrae Rio, Leandro Marinho.





Lançado em março, o Rio de Mãos Dadas pelo Interior já teve edições em municípios como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cabo Frio, Três Rios, Volta Redonda, Angra dos Reis, Valença, Campos e Barra Mansa. Dezessete regiões do estado recebem o projeto, inicialmente em plataforma digital. Serão abordados os setores do Varejo, Gastronomia, Turismo, entre outros.





Além das mentorias, o Senac RJ irá oferecer posteriormente na região 60 vagas gratuitas voltadas para o comércio em cursos profissionalizantes pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), que atende a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos.













Via Comunicação de Imprensa