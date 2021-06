Nova Iguaçu celebra Semana do Meio Ambiente com ações de reflorestamento e de conscientização

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR) irá realizar uma série de atividades para festejar a data. A primeira delas acontece neste sábado (5), com o plantio de mudas do projeto “Eles Queimam, Nós Plantamos”. Até 10 de junho haverá ainda live, ação de conscientização e roda de conversa.





A ação de reflorestamento do dia 5 será realizada na Serra do Vulcão a partir das 15h. Na ocasião, dezenas de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica serão plantadas no local. Na ocasião, haverá ainda o plantio simbólico da primeira muda do “Florestas do Amanhã”, um projeto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu. A atividade deverá ter a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente Thiago Pampolha.





“Iniciamos o projeto em abril, no Dia da Terra (22), com o plantio simbólico de uma muda de pau-brasil, na cratera do Vulcão, no Parque Natural da cidade. Agora, daremos continuidade à ação que visa plantar 80 mil mudas no local”, explica o secretário da SEMADETUR Fernando Cid.





Na terça-feira (8), às 18h, a SEMADETUR irá promover uma live com o tema “Os Desafios das Unidades de Conversação. Gestão e Pesquisa”. Na ocasião, o secretário Fernando Cid, a professora Edileuza Dias Queiroz e o chefe do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, Edgar Martins, falarão da unidade como território de ensino, pesquisa e extensão. No dia 9, haverá panfletagem na Via Light. No impresso, informações sobre “O Desafio de Cuidar do Ambiente”.





As atividades pela Semana do Meio Ambiente terão encerramento na quinta-feira (10), às 15h, com uma roda de conversa virtual com o tema “O Planeta em que Vivemos”. “Será um bate-papo entre crianças com idade de 5 a 12 anos que mostrará a visão do nosso planeta na perspectiva delas”, revela Fernando Cid.