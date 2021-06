Dia D: Detran.RJ destina um dia de atendimento especial a pessoas com deficiência

Alguns serviços serão disponibilizados gratuitamente aos PCDs Alguns serviços serão disponibilizados gratuitamente aos PCDs

Para promover a inclusão das pessoas com deficiência, o Detran.RJ vai realizar, na próxima sexta-feira (02/07), mais uma edição do Dia D, um dia destinado ao atendimento prioritário do público PCD.





Nessa data, as pessoas com deficiência poderão realizar os serviços de identificação civil e habilitação em qualquer unidade do departamento, sem necessidade de agendamento. Os serviços veiculares serão disponibilizados, também sem agendamento prévio, mas somente no posto Detran Acessível – PCD, que fica na Avenida Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra, 35), em São Cristóvão.





Também estará disponível para o público PCD a inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para a obtenção da CNH. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer também ao Posto Detran Acessível – PCD (Francisco Bicalho), das 8h às 16h, ou procurar uma das 13 Ciretrans que receberão as inscrições. (listadas abaixo)





“O Dia D é um dia muito especial. Além de ser uma data específica para atender com prioridade as pessoas com deficiência, este ano elas poderão ser recebidas num posto totalmente adaptado, com atendimento e mobilidade adequados, onde poderão realizar aulas práticas gratuitas para obtenção da primeira habilitação”, destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.





Haverá, ainda, o curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica dos automóveis. O curso será ministrado na Escola Pública de Trânsito (EPT), que fica na Avenida Mem de Sá, 163, na Lapa, das 9h às 13h.





“O evento marca o retorno das inscrições do Cidadania Sobre Rodas, principal programa de primeira habilitação, promovido pelo Detran de forma totalmente gratuita. Além disso, os usuários PCDs terão prioridade para a realização dos diversos serviços disponibilizados pelo departamento, bastando apenas comparecer às unidades com a documentação exigida”, explica o presidente da Comissão PCD, Alex Pereira.





Documentos necessários

A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.





Os interessados devem verificar no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço que desejam. Por exemplo, para tirar a identidade, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento – dependendo do estado civil do requerente.





Os candidatos ao curso de direção Cidadania Sobre Rodas precisam levar original e cópia da carteira de identidade, original e cópia do CPF, original e cópia do comprovante de residência ou domicílio no Estado do Rio de Janeiro (conta de água, luz ou telefone) – caso não possa apresentar a referida documentação, o candidato deverá preencher a Declaração de Residência fornecida pelo Detran no ato de abertura do processo administrativo. Também é necessário estar com o laudo médico recente, emitido nos últimos seis meses, contendo o tipo e grau da deficiência, além do código da tabela CID-10.





As próximas edições do Dia D acontecerão nos dias 24/09 (Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21/09) e 03/12 (Dia Internacional da Pessoa com Deficiência).





Posto Detran Acessível - PCD

O Detran.RJ inaugurou, em maio, o primeiro posto do Brasil exclusivamente voltado para o atendimento a pessoas com deficiência e idosos. O espaço, localizado na Avenida Francisco Bicalho, no Centro do Rio, passou por uma reforma e foi todo adaptado para receber este público. Na unidade, que se chama Posto de Atendimento Detran Acessível – PCD, estão sendo oferecidos os serviços de veículos, habilitação e identificação civil.





Para melhor atender quem vai ao posto, uma van do Detran.RJ fica disponível para os usuários todos os dias, de hora em hora, seguindo da Radial Oeste, próximo às estações de Metrô e de trem de São Cristóvão, até o posto. O primeiro transporte começa às 7h30. O último retorna do posto para a parada na Radial Oeste às 16h30. Há um pequeno intervalo no atendimento das 11h30 até as 12h30.





Ciretrans

Confira as unidades onde o público PCD poderá se inscrever para o programa “Cidadania Sobre Rodas”, das 8h às 17h:





21ª CIRETRAN – ANGRA DOS REIS

- Rua Poeta Brasil dos Reis, s/nº





8ª CIRETRAN – ARARUAMA

- Av. Getúlio Vargas s/n – Parque Hotel – ao lado da UPA





23ª CIRETRAN – BARRA DO PIRAÍ

- Av. Prefeito Iago José Castro Valério, nº 452 – Oficinas Velhas





20ª CIRETRAN – CABO FRIO

- Rua Meira Junior, s/nº - Centro





2ª CIRETRAN – CAMPOS DOS GOITACAZES

- Rua Barão de Miracema, nº 246 – Centro





7ª CIRETRAN – DUQUE DE CAXIAS

- Av. Brigadeiro Lima e Silva, 23 – 25 de agosto





26ª CIRETRAN – ITABORAÍ

- Avenida 22 de Maio, s/n - Terminal CODERTE - Venda das Pedras





27ª CIRETRAN – MESQUITA

- Rua Juliana, nº 478 – Santo Elias





25ª CIRETRAN – MIRACEMA

- Praça Ary Parreiras, nº 171 – Centro





1ª CIRETRAN – NITEROI

- Rua Desidério de Oliveira, s/nº - Centro





4ª CIRETRAN – NOVA IGUAÇU

- Av. Abílio Augusto Távora, nº 1111, Sl 4080/81- Shopping Nova Iguaçu - Bairro Luz





5ª CIRETRAN – PETRÓPOLIS

- Condomínio Shopping ABC / Rua: Tereza, 1515 - Alto da Serra





22ª CIRETRAN – RIO BONITO

- Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, nº 39