Nova Iguaçu vacina nesta sexta (14) homens e mulheres com comorbidades de 42 e 43 anos

Nesta sexta-feira (14) a Prefeitura de Nova Iguaçu vacinará homens e mulheres com comorbidades de 42 e 43 anos, e passa a vacinar pessoas com deficiência definitiva acima de 18 anos. Fazem parte do grupo pessoas com Síndrome de Down, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).





Pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca poderão completar a imunização conforme agendamento para retorno no cartão de vacinação (cor laranja), respeitando os horários e divisão de gênero. A vacinação de segunda dose da Coronavac/Sinovac (cartão azul) segue suspensa nesta sexta-feira (14) devido a um problema momentâneo de desabastecimento. Será retomada quando o abastecimento do imunizante for normalizado pelo Governo Federal.





Os pertencentes ao grupo de comorbidades são portadores de diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial (estágios 1,2 e 3), insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias, pericardiopatias, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose hepática, portadores de próteses valores, portadores de dispositivos cardíacos implantados, além de doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas.





Para serem vacinados, é preciso apresentar comprovante assinado por médico, contendo assinatura e registro no conselho de Classe, que demonstre pertencer a um destes grupos de comorbidades; documento de Identidade com foto; CPF ou Cartão Nacional de Saúde; Comprovante de residência e três últimas receitas, com validade máxima de 12 meses.





Ambos os gêneros devem se vacinar no mesmo dia, de acordo com as idades, porém em horários diferentes. De segunda a sexta-feira, mulheres se vacinarão no período da manhã, de 8h30 às 13h, e homens se vacinarão no período da tarde, de 13h às 16h. Aos sábados, as mulheres serão imunizadas entre 8h30 e 11h enquanto os homens receberão as doses das 11h às 14h.





Os profissionais de saúde com a idade de 26 anos ou mais, idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidade acima de 44 anos que ainda não se vacinaram devem comparecer a qualquer ponto de vacinação com os documentos necessários, cumprindo o horário e separação de gêneros.