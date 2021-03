Governador aceita convite e tomar 'cafezinho' com moradora de Nova Iguaçu

Convite feito, convite aceito. Após chamar o governador do Rio, Claudio Castro para tomar um café em sua casa na edição desta quarta-feira do EXTRA, a comerciante Scheila Firmino não acreditou quando o chefe do executivo fluminense deu as caras no bar que ela administra com o marido no bairro Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu. Mas como toda boa moradora da Baixada Fluminense, ela não foi pega desprevenida e tinha um bom café quente e bolo, que Castro não fez cerimônia e aceitou.





A visita ocorreu em meio ao tour do governador pela Baixada Fluminense para divulgar o programa Governo Presente, onde estão sendo lançadas uma série de medidas e ações para a população da região. Anfitriã, Scheila Firmino havia relatado ao Extra os problemas que enfrentava no bairro, como o estouro de uma tubulação da Cedae na porta do seu estabelecimento. No momento da visita, o governador ligou para o presidente da companhia, Edes Oliveira, que mandou uma equipe ontem mesmo e fez o reparo do local.





— Nem em sonhos eu realmente esperava essa visita. Pelo menos não fui pega tão de surpresa, pois café e um bolinho a gente sempre tem na nossa casa. Fico feliz que ele tenha tido essa atenção e tirado um tempo para vir aqui, foi muito gentil mesmo. Só é uma pena que tenha sido necessário o governador vir aqui para a Cedae consertar essa tubulação, por que antes nós ligamos várias vezes e nada.





Após o café com o bolo, a comerciante levou o governador e sua comitiva com políticos locais para uma volta pela área e mostrou os problemas como asfaltamento precário, falta de iluminação e o principal relatado antes, o valão que corta a Avenida do Canal e que a cada chuva forte transborda para as ruas transversais, com a água invadindo as casas dos moradores e causando diversos prejuízos.





Foi prometido pelo governador a Scheila o início de obras de dragagem já para hoje pelo INEA, além do corte do mato às margens do valão, que serviam de criadouro para animais peçonhentos. Além disso, o governador se comprometeu a conseguir junto aos prefeitos soluções para os problemas de asfaltamento e iluminação. A moradora agradeceu e espera que seus dotes culinários tenham sido apreciados por Claudio Castro.





— Espero que agora finalmente isso seja solucionado. São 20 anos morando aqui e vendo o sofrimento dos meus avós, dos meus pais e que agora era meu com esse valão abandonado. Espero que fique uma área melhor para criarmos nossos filhos com um pouco de limpeza e sem medo de perder o pouco que temos. Foi ótima a visita para o café. Espero que ele tenha gostado, por que só gosto de fazer forte. O bolo eu sei que gostou, por que comeu dois pedaços — disse Scheila.





Por Flávio Trindade