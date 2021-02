DETRAN: saiba o que fazer para conseguir baixar o licenciamento digital

Desde o ano passado, os proprietários de veículos do Estado do Rio podem baixar o CRLV digital em seus celulares ou tablets. A versão digita...





Desde o ano passado, os proprietários de veículos do Estado do Rio podem baixar o CRLV digital em seus celulares ou tablets. A versão digital do documento, válida em todo o território nacional, substituiu completamente o documento em papel moeda obtido no Detran.RJ, e pode ser acessada em até cinco dispositivos. Quem quiser pode imprimir a versão digital.





Para ter a versão digital do documento é preciso acessar o site do Departamento Digital de Trânsito (Denatran) ou baixar no celular o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. No aplicativo, um tutorial explica os procedimentos. O primeiro passo é se registrar no “gov.br”, que é o cadastro do governo federal para documentação em geral.

Para baixar o CRLV digital o usuário precisa entrar no aplicativo, clicar em “entra com gov.br”, fazer o login e selecionar “veículos”. Depois, informar o número do Renavam e o número de segurança do CRV (encontrado no antigo DUT, com 11 caracteres). Por fim, basta clicar em “incluir” e estará pronto o CRLV digital, válido em todo o território nacional.





Apenas os proprietários que tiverem quitado os boletos de GRT (Guia de Recolhimento de Taxa, disponível no site do Bradesco) conseguirão fazer o documento digital de 2021. Em anos anteriores, era preciso pagar também o DPVAT (seguro obrigatório, que este ano não está sendo cobrado).





Mas se usuário percorre todo este caminho e não consegue baixar o licenciamento digital em seu aparelho, é preciso verificar quais podem ser os motivos.





1. O CPF logado deve ser o mesmo que consta no licenciamento do veículo. Ou seja, o usuário precisa verificar se o CPF vinculado ao documento do veículo é o mesmo com o qual o usuário fez o login no site do aplicativo.

2. Se persistir o problema, o usuário deve verificar a data de pagamento no comprovante da GRT, para ver se a taxa foi de fato paga ou se está agendada para outra data. Essa divergência pode ocorrer devido a uma configuração do aplicativo do banco.

3. Depois de pagar a GRT, aguarde até dez dias úteis para o pagamento ser compensado no banco e o aplicativo reconhecer a regularização e disponibilizar o documento. Se o CRLV de 2021 não for logo disponibilizado, o usuário não precisa ficar preocupado, pois o documento de 2020 valerá até o fim do prazo para o licenciamento de 2021, que este ano ao vai pelo menos até o fim de setembro, por causa da pandemia.

4. Caso o veículo seja a GNV (Gás Natural Veicular), para baixar o licenciamento de 2021 é necessário que o Certificado de Segurança Veicular (CSV) tenha sido emitido este ano.