Shopping Nova Iguaçu funcionará em horário especial no Natal e Ano Novo

Os shoppings Botafogo Praia, Boulevard, Madureira, Nova América e Nova Iguaçu vão funcionar em horário especial em dezembro. Em todos os malls, haverá extensão do tempo de funcionamento em pelo menos uma hora. A medida tem como objetivo dar umas horinhas a mais para o consumidor comprar seus presentes e também ajudar diluir o fluxo de pessoas ao longo do dia, evitando, assim, a possibilidade de aglomeração.





Neste ano, alguns centros comerciais optaram por abrir mais cedo, ao invés de fechar mais tarde, como é comum nesta época do ano. É o caso do Botafogo Praia e Madureira, que vão abrir as portas às 9h nos dias 18, 19, 21, 22 e 23 e 24 de dezembro. Já o Boulevard, Nova América e Nova Iguaçu abrem às 10h e fecham às 23h no período. No dia 24, todos irão até às 18h e no feriado de Natal (25) as lojas estarão fechadas. O funcionamento da praça de alimentação no dia 25 será facultativo.





Para atender o público com segurança, o shopping permanece seguindo rigorosamente os protocolos sanitários, tais como: reforço na higienização de áreas muito tocadas, sinalização de medidas preventivas no interior da loja, disponibilização de álcool em gel no mall, limitação do público a 2/3 da capacidade, barreiras de proteção nos caixas de pagamento, aferição de temperatura em todas as entradas, uso obrigatório de máscara e distanciamento seguro entre as pessoas.





Diego Marcondes, head de Marketing da Ancar Ivanhoe, recomenda que as pessoas se programem e pede colaboração: "Os nossos shoppings estão preparados para receber a população com segurança no período natalino. Por isso, pedimos para que as pessoas se programem para não deixar as compras para última hora. Na parte da manhã e no início da tarde, os centros comerciais costumam ser mais vazios, o que é uma ótima alternativa para quem quer ir às compras com mais tranquilidade. No mall, nós pedimos que as pessoas colaborem, higienizando sempre as mãos, mantendo a distância segura e usando as máscaras o tempo todo".





Shopping Nova Iguaçu





Dias 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23/12 - shopping vai funcionar de 10h às 23h. Alimentação: de 12h às 23h.

Dia 20/12 - funciona de 10h às 22h.

Dia 24/12 - funciona de 9h às 18h

Dia 25/12- lojas fechadas. Alimentação facultativo.

Dias de 26 a 30/12- funcionamento normal de 10h às 22h.

Dia 31/12- funciona de 10h às 16h.

01/01/21- lojas fechadas. Alimentação facultativo.









SHOPPING BOULEVARD





Dias 17, 18 e 19, 21, 22 e 23/12 - lojas funcionam de 10h às 23h. Alimentação: de 10h a 23h.

Dias 20/12 - lojas funcionam de 10h às 22h. Alimentação das 10h às 22h.

Dia 24/12 - lojas funcionam de 9h às 18h. Alimentação de 10h às 18h.

Dia 25/12- lojas fechadas. Alimentação facultativo de 12h às 22h.

Dias de 26 a 30/12 - lojas funcionam em horário normal de 10h às 22h. Alimentação: de 12h às 22h. Ou se preferir, pode colocar horário padrão do shopping.

Dia 31/12 - lojas de 10h às 16h. Alimentação de 10h às 16h.

Dia 01/01 - lojas fechadas. Alimentação facultativo de 12h às 22h.









SHOPPING BOTAFOGO PRAIA SHOPPING





Dias 18 e 19, 21, 22 e 23/12: shopping abre uma hora mais cedo de 09h às 22h.

Dias 20/12, funciona de 12h às 21h. (lojas e alimentação)

Dia 24/12: de 9h às 18h. Alimentação: 12h às 18h.

Dia 25/12: Lojas fechadas. Alimentação facultativo.

Dia 31/12: de 10h às 16h

Dia 01/01: Lojas fechadas. Alimentação facultativo.





MADUREIRA SHOPPING





Dias 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22/12: - shopping vai funcionar de 9h às 22h, abrindo uma hora mais cedo.

Dia 19 e 23/12 - o shopping vai funcionar de 9h às 23h, abrindo uma hora mais cedo e funcionando duas horas a mais.

Dia 20/12 - o shopping funciona de 9h às 21h.

Dia 24/12 - 9h às 18h.

Dia 25/12 - lojas fechadas. Alimentação facultativo.

Dias de 26 a 30/12 - horário normal, de 10h às 22h.

Dia 31/12 - de 10h às 16h

01/01 - lojas fechadas e alimentação facultativo.





Shopping Nova América





Dias 18, 19, 21, 22 e 23/12 - shopping vai funcionar de 10h às 23h .

Dia 24/12 - funciona de 9h às 18h.

Dia 25/12 - lojas fechadas e alimentação facultativo.

Dias de 26 a 30/12 - funcionamento normal, de 10h às 22h.

Dia 31/12 - funciona de 10h às 16h.