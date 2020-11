Escola Firjan SESI abre processo seletivo para 1.400 vagas gratuitas de ensino médio com curso técnico da Firjan SENAI

As inscrições para o concurso de ingresso para o 1º ano do Ensino Médio da Escola Firjan SESI com Curso Técnico da Firjan SENAI estão aberta...

As inscrições para o concurso de ingresso para o 1º ano do Ensino Médio da Escola Firjan SESI com Curso Técnico da Firjan SENAI estão abertas até o dia 16 de novembro. Podem concorrer às vagas jovens com renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salários mínimos

Jovens do estado do Rio, que estejam cursando ou tenham terminado o 9º do Ensino Fundamental, podem se candidatar ao processo seletivo de 1.400 vagas gratuitas para o Ensino Médio da Escola Firjan SESI articulado com o Curso Técnico da Firjan SENAI. As oportunidades estão distribuídas em 13 unidades, para aulas em turno integral em 2021. O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI e as inscrições devem ser realizadas através do mesmo www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio , e serão aceitas até às 18h do dia 16 de novembro.





No ato de inscrição, os interessados devem fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos (alguns candidatos são dispensados desta obrigatoriedade - confira detalhes no edital) e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo é aberto para a comunidade em geral, com prioridade de vagas para candidatos do 9º ano da Escola Firjan SESI e para dependentes de industriários ou ex-industriários (neste caso, com até três anos de desligamento da empresa até a data de publicação do edital).







Só na Região Metropolitana são ofertadas 680 oportunidades nas seguintes unidades: Maracanã (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD); Tijuca (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD); Jacarepaguá (114 vagas ampla concorrência e 6 vagas PCD); Duque de Caxias (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Nova Iguaçu (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); e São Gonçalo (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD).





E, para o interior, serão destinadas 720 oportunidades, distribuídas entre as unidades de Barra do Piraí (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Barra Mansa (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD); Macaé (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Nova Friburgo (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Petrópolis (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD); Resende (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD) e Volta Redonda (152 vagas ampla concorrência e 8 vagas PCD).





Regina Malta, gerente geral de Educação da Firjan SENAI SESI, destaca que a proposta da instituição é de investir na formação de jovens com a perspectiva de futuro, com uma educação de qualidade, voltada para o desenvolvimento humano e tecnológico. “A Escola Firjan SESI reforça a proposta de unir o Ensino Médio com o Curso Técnico da Firjan SENAI, preparando os jovens para os desafios da cidadania, do trabalho da inovação e da continuidade de estudos”.





Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.







CALENDÁRIO DO EDITAL





O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI e as inscrições devem ser realizadas através do mesmo www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio , até às 18h do dia 16 de novembro.





Os locais de prova serão divulgados (on-line) às 13h do dia 19 de novembro. As provas serão aplicadas presencialmente no dia 26 de novembro, das 10h às 13h. A avaliação será composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha, contemplando conteúdos Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas dos Anos Finais do Ensino Fundamental.





A inscrição será feita apenas pelo site da escola e os candidatos têm que anexar os documentos no momento da mesma. Cada documento anexado - carteira de identidade; cópia do CPF; cópia da declaração de escolaridade ou da declaração de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental; autodeclaração de renda (exceto casos justificáveis - de acordo com o edital, o qual requerem, também, documentação específica); comprovante de dependência de industriário ou ex-industriário com vínculo até três anos antes da data de publicação do edital - deve ter no máximo 1MB e ser de um dos formatos (pdf, bmp, jpeg ou jpg).







ENSINO MÉDIO + CURSO TÉCNICO





No primeiro ano do Ensino Médio, o aluno cursará em um turno as disciplinas da matriz curricular da Escola Firjan SESI - Língua Portuguesa; Redação; Literatura; Língua Estrangeira (Inglês); Educação Física; Arte; Matemática; História; Geografia; Filosofia; Sociologia; Biologia; Física; e Química.





Além disso, no primeiro semestre, os alunos cursarão no segundo turno dois cursos de iniciação profissional da Firjan SENAI, com o objetivo de experimentação para a escolha do Curso Técnico a ser iniciado no segundo semestre, conforme opções disponíveis, de acordo com cada unidade – Informática, Logística, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Automação Industrial, Mecânica, Mecatrônica, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Multimídia, Comunicação Visual, Programação de Jogos Digitais, Alimentos, Confeitaria, Edificações e Energias Renováveis.





Já no segundo ano, em um turno, o aluno irá cursar o Ensino Médio e, no outro, dará continuidade e concluirá o Curso Técnico.





E por fim, no terceiro ano, em um turno, o aluno dará prosseguimento aos estudos do Ensino Médio e, no outro turno, deverá cursar preparatório para o Enem aos sábados e Prática Profissional (Estágio ou Aceleração de Projetos em Educação Profissional) ao longo da semana.





Quando o Curso Técnico oferecido na unidade for da modalidade a distância (EaD), haverá também aulas presenciais correspondentes a 20% da carga horária, a serem realizadas quinzenalmente aos sábados na unidade Firjan SENAI.