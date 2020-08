TopShopping recebe o espetáculo “Entre Relações”, da Companhia Tereza Petsold, no 2º fim de semana do Arena Drive In

Com o intuito de levar diversão para o público, uma antiga opção de entretenimento fará parte da programação de agosto do TopShopping, ...





Com o intuito de levar diversão para o público, uma antiga opção de entretenimento fará parte da programação de agosto do TopShopping, o Drive In. São nove sessões semanais, de sexta a domingo, a partir das 18h, com atrações em diversos formatos, onde os clientes podem curtir no conforto e segurança de seus veículos. E tem mais: neste sábado (15) a Cia de Dança Tereza Petsold fará uma apresentação especial com o espetáculo “Entre Relações”.





O evento conta com duas telas gigantes, um super palco, uma mega estrutura de iluminação cênica, tecnologia de transmissão de som via frequência de rádio FM, além de um serviço de Delivery, no qual os pedidos poderão ser realizados através do site https://www.arenadrivein.com.br/.





A programação deste fim de semana conta com um convidado especial. No sábado (15), a Cia de Dança Tereza Petsold fará sua primeira apresentação pós quarentena com o espetáculo “Entre Relações”, de Vivian Borges e Luciana Petsold, que aborda relações de vida, cotidianos, sentimentos e vivências.





Além disso, o Arena Drive In conta com espetáculos infantis, com parada de “personagem vivo” dos desenhos mais queridos pela garotada, e de standup comedy.





Durante o evento, os clientes também são submetidos a uma experiência de total imersão com o espetáculo "3ª Dimensão", com música ao vivo, DJ, robôs de led, dançarinos, performers interagindo de forma segura com o público, e muitos efeitos especiais.





E mais: o evento conta com "DJ live sax”, que embala a noite junto com bandas de forte nome na região. A sessão musical conta ainda com intervenções da "Drive Party", onde a Arena Drive In se transforma numa mega balada sobre quatro rodas.





Cumprindo todas as especificações de segurança, o Arena Drive In é realizado em área aberta, no Estacionamento G3. Também é oferecido Álcool em gel 70% aos clientes, e as vagas serão dispostas com distância mínima entre os carros, conforme o recomendado.





O Arena Drive In acontece a partir desta sexta-feira (14). Os ingressos podem ser adquiridos no site https://www.arenadrivein.com.br/. O valor do ticket é por veículo, com o máximo de 4 pessoas por carro. Confira a programação:





Sexta-feira 14/08

18h - Teatro infantil "Bicharada Musical" + Animação com Patrulha Canina

20h30 – Karaokê ao Vivo com Banda Blessed + 3ª Dimensão









Sábado 15/08

18h - Teatro infantil "O Segredo do Armário" + Animação com Patrulha Canina

20h30 – “Entre Relações” + DJ Live Sax com Stanley Netto





Domingo 16/08

18h - Teatro infantil "Bicharada Musical" + Animação com Patrulha Canina

20h30 - Stand Up Comedy com Felipe Mariano + Banda Funky Crime com Tributo a Red Hot Chilli Peppers





​Serviço





ARENA DRIVE IN

Período: fins de semana de agosto.

Local: Estacionamento G3.

Horário: a partir das 18h.

Ingressos: https://www.arenadrivein.com.br/.