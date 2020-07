Artesãos de Nova Iguaçu receberem carteirinhas da FENIG

Começa nesta segunda-feira (6), o calendário para a entrega das carteirinhas de artesãos cadastrados no Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu – FENIG. No total, 401 novos profissionais do artesanato da Cidade foram cadastrados após o processo de inscrição e de avaliação realizado nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.





Para evitar aglomeração e reforçar os cuidados durante a pandemia, a FENIG organizou um calendário que começa nesta segunda com os nomes iniciados em A e B. O artesão deve levar um documento oficial de identidade com foto. É obrigatório o comparecimento usando máscara. A entrega será sempre das 11h às 15h, no Patronato, localizado na Rua Governador Portela, 382, em frente à Praça Santos Dumont, no Centro de Nova Iguaçu. O calendário, seguindo em ordem alfabética, vai até o dia 15/7.













"É um momento muito importante para os artesãos de Nova Iguaçu. Com os novos cadastrados, a FENIG fortalece o Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura e mostra a força desses profissionais e da ação municipal neste que é um programa de geração de trabalho e renda", afirmou Nilza Ribeiro, presidente da FENIG.









Agora, mais de 1.600 artesãs e artesãos, moradores de Nova Iguaçu, estão cadastrados no Programa que realiza feiras de artesanato na Praça Rui Barbosa, na Praça Antônia Flores, na Praça de Miguel Couto, na Praça de Comendador Soares e no Km 32, além de participarem do Espaço de Artesanato FENIG/Sebrae, no TopShopping e do Kiosque das Artes, em Morro Agudo. A FENIG realiza o projeto Trilhas do Conhecimento, que leva os artesãos a importantes espaços do artesanato do Estado, como o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro e o Museu do Artesanato do Estado. Os profissionais cadastrados participam da Rio Artes Manuais, do Salão Estadual do Turismo e da Mega Artesanal, em São Paulo, a maior feira do setor na América Latina. Eles também têm descontos de até 30% em lojas parceiras, para a compra de materiais de trabalho.





Além disso, a Prefeitura de Nova Iguaçu, através da FENIG, organiza diversas turmas do curso de Marketing Digital específico para os profissionais do artesanato, na Casa da Inovação, numa ação da FENIG, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2019 duas turmas se formaram.





Outras ações de formação continuada são realizadas pela Fundação, incluindo workshops sobre vendas, palestras e seminários sobre como fortalecer seus negócios. No início do mês de março, antes do período da quarentena, a FENIG realizou na Casa de Cultura, uma série de eventos com palestras e apresentações artísticas para celebrar o Mês do Artesão.