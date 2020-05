Nova Iguaçu continuou com as obras mesmo em período de pandemia da Covid-19

Apesar da pandemia do novo coronavírus, as obras na cidade de Nova Iguaçu não param. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura ...





Apesar da pandemia do novo coronavírus, as obras na cidade de Nova Iguaçu não param. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF) estão trabalhando, por exemplo, na canalização e urbanização de um trecho do canal do Botas, mais conhecido como canal do Extra e na ciclovia da Avenida Bernardino de Melo. Para evitar a disseminação do vírus, funcionários da Prefeitura são orientados a usarem máscaras faciais e álcool em gel nas mãos.









Na região, está ocorrendo a execução do canal em módulo celular (formato da galeria), com travessias nas principais ruas, passeio e calçada, com urbanização e pracinha. Essa obra, que deve ser concluída em três meses, tem o objetivo de reduzir possibilidades dos transbordamentos do canal do Botas, que vai beneficiar moradores da região e das localidades da Chacrinha e Bandeirantes. A intervenção começou no dia 9 de março deste ano e o local ainda vai ganhar três academias da terceira idade e playground, além do fechamento de alguns trechos.





Ainda no mesmo bairro, a Prefeitura está realizando as obras da Unidade Básica de Saúde, que será ampliada e modernizada. A construção começou no dia 6 de janeiro.





Na Avenida Bernardino de Melo também têm ocorrido uma intervenção, que é a do Rio Botas. Lá, a prefeitura está fazendo obras de canalização em concreto que terá uma vazão maior, servindo como caixa de retardo. A região ainda recebe as obras da ciclovia de dois quilômetros de extensão, que vai ligar o Centro ao bairro de Comendador Soares. Nesta terça-feira (26) passou por pintura de sinalização e que no momento está sendo executada a revitalização da via, com a fresagem (técnica aplicada para restaurar pavimentos deteriorados solucionar problemas no asfalto) e camada de micro revestimento, há a expectativa em que as obras terminem em 90 dias.





As obras da ciclovia, que começaram em junho do ano passado, vai oferecer mobilidade urbana, lazer e segurança à população. A área está ganhando várias melhorias, como 17 novos abrigos de ônibus com cobertura, seis academias da terceira idade e quatro para jovens, seis playgrounds, iluminação nova, bicicletários, calçada e paisagismo, com plantio de grama, palmeiras e árvores nativas da região.





A obra, que está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni), vai beneficiar diretamente mais de 25 mil moradores do Centro e de quatro bairros: Jardim Canaã, Bairro da Luz, Ouro Verde e Comendador Soares. A ciclovia terá várias ‘ilhas’, nos trechos onde há passarelas e pontos de ônibus. No playground terá escorregador, balanço e gangorra. A intenção da Prefeitura de Nova Iguaçu, é, no futuro, estender a ciclovia até a Via Dutra. Nos últimos dois anos o município vem investindo na construção de vias exclusivas para ciclistas e em instalação de ciclofaixas. O Viaduto dos Imigrantes, por exemplo, uma das principais obras viárias de Nova Iguaçu dos últimos anos, inaugurado em março, teve uma ciclovia incluída em seu projeto.





No Viaduto na Posse, a prefeitura também começou uma obra de ciclovia a cerca de dez dias.





Outra obra importante na cidade é reforma da passarela do Caracol, que liga os dois lados da cidade pela Rua Doutor Thibau e pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, em frente à catedral de Santo Antônio. Ela foi fechada no último dia 4 para a travessia de pedestres e será recuperada em toda sua estrutura. A previsão é que as obras terminem em no máximo 20 dias.





Entre outras obras no município está a construção de 16 praças, como nos bairros de Vila de Cava, Dom Bosco, Grão Pará, Palmeirinha, K-11, entre outros.





A prefeitura também tem avançado em obras de infraestrutura urbana no bairro Jardim Palmares, além da implantação de estação de tratamento de esgotos.