Nova Iguaçu amplia estrutura do Hospital da Posse para atender casos da Covid-19

NOVA IGUAÇU - A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Nova Iguaçu precisou, mais uma vez, ampliar e reorganizar a estrutura do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) para atender casos do novo coronavírus. Entre quinta (07) e sexta-feira (08), 15 novos leitos foram abertos em contêineres instalados no pátio da unidade e outros 10 foram adaptados no setor exclusivo da Covid-19. Com isso, o HGNI tem agora 75 leitos para pacientes com suspeita ou confirmação da doença, sendo 30 de UTI e 45 de enfermaria. Na manhã deste sábado (09), 74 pacientes com sintomas do vírus estavam internados, sendo que 21 precisavam de respirador.





A pandemia mudou completamente a rotina do HGNI, que precisou transferir setores inteiros para outros espaços dentro da unidade. A emergência de trauma, que antes recebia o paciente baleado, acidentado, vítima de arma branca e socorridos pelas ambulâncias do Samu e Corpo de Bombeiros, agora acolhe casos de pessoas com síndrome gripal e sintomas respiratórios. A sala vermelha foi higienizada e se tornou um espaço para receber casos graves de Covid-19. A sala de retaguarda e as unidades de tratamento semi-intensivo (USI e sala amarela) também se tornaram leitos para estes casos. Para atendimento nos contêineres, foram contratados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e profissionais da área administrativa. As ações adotadas em caráter emergencial são para manter a assistência à população enquanto os hospitais de campanha e modular seguem em fase de construção no antigo Aeroclube da cidade.





O HGNI continua sendo uma das poucas emergências de portas abertas da Baixada Fluminense. Cerca de 30% dos pacientes com suspeita da Covid-19 são de outros municípios. Mesmo com a pandemia e orientações de isolamento social, os atendimentos a outros casos não param. Nos meses de março e abril, por exemplo, o hospital recebeu 80 baleados, número quase 20% maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 68 feridos a tiro buscaram a emergência.





Todas as medidas adotadas no HGNI





- Abertura de 75 leitos exclusivos para Covid-19, sendo 30 de UTI e 45 de enfermaria (15 em contêineres);





- Transformação da emergência de traumas em um setor exclusivo da Covid-19;





- Organização no fluxo da Nova Emergência, que está recebendo os casos de trauma (baleados, esfaqueados, acidentados e etc...) e agravos clínicos;





- Instalação de dois contêineres frigoríficos para ampliar a capacidade de armazenamento de corpos no necrotério;





- Capacitações constantes aos profissionais da saúde da unidade para atuação no enfrentamento à Covid-19;





- Entrevistas médicas por telefone com familiares de pacientes internados na área da Covid-19;





- Suspensão das cirurgias eletivas;





- Visitas a outros pacientes restritas a uma pessoa por dia;