Nova Iguaçu cria leitos extras para atender casos da Covid-19

A Prefeitura de Nova Iguaçu segue tomando medidas para receber pacientes com sintomas do novo coronavírus que precisam ficar internados. Nesta quinta-feira (9), mais nove leitos foram abertos no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), em espaços adaptados. A maior emergência da Baixada Fluminense agora conta com 24 leitos para atender casos da Covid-19, sendo 20 na parte interna e quatro em contêineres instalados no estacionamento. Outros 25, de UTI, também em contêineres, devem ficar prontos para uso até o início da semana que vem. A medida vai atender a população enquanto o Hospital de Campanha, criado pelo Governo do Estado para o mesmo propósito, segue em fase de construção no antigo Aeroclube da cidade e deve ficar pronto até o fim do mês.





Apesar do preparo para receber os pacientes da Covid-19, o HGNI não é um hospital de referência no tratamento da doença. Quando uma pessoa dá entrada na emergência, ela é inserida na Central Estadual de Regulação (CER), para que possa ser transferida a um dos centros de referência especializados criados pelo Governo do Estado para o novo coronavírus.

“Enquanto aguardamos a construção do Hospital de Campanha, que vai ser fundamental em Nova Iguaçu, também estamos nos preparando para atender a população no Hospital da Posse, que vive superlotado e tem uma demanda de atendimentos enorme. Na próxima semana, vamos terminar a instalação de 25 novos leitos de UTI exclusivos para casos do coronavírus, que vão ficar em contêineres instalados no estacionamento do hospital para enfrentamento desta pandemia”, destaca o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.





Além da criação de leitos, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e o HGNI montaram uma nova ala na emergência, exclusiva para pacientes com sintomas da Covid-19. Dessa forma, as pessoas que buscam atendimento para outros casos não terão contato com as que estão neste novo setor.