Neste sábado a FENIG vai fazer cadastramento de novos artesãos na Feira Iguaçu

NOVA IGUAÇU - Termina no dia 14 de fevereiro, o CADASTRAMENTO 2020 de NOVOS ARTESÃOS no Programa Municipal de Artesanato da Prefeit...





NOVA IGUAÇU - Termina no dia 14 de fevereiro, o CADASTRAMENTO 2020 de NOVOS ARTESÃOS no Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, a FENIG. Mais de trezentas pessoas já fizeram suas inscrições na sede da Fundação. E neste sábado (08), a equipe da FENIG estará na Feira Iguassu recebendo inscrições. O evento deste sábado acontece na rua Getúlio Vargas, no Centro de Nova Iguaçu e o cadastramento de novos artesãos será de 9h as 14h. Você que é artesão, morador de Nova Iguaçu, pode participar. No ato da inscrição é necessária a apresentação de original e cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência. Na sede da FENIG, o cadastramento está sendo realizado de segunda à sexta-feira, de 9h as 16h30, na avenida Governador Portela, 812, 2º andar, no Centro de Nova Iguaçu.





"São mais de 1.200 artesãos cadastrados atualmente no vitorioso Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura de Nova Iguaçu. O prefeito Rogério Lisboa é um grande incentivador do crescimento do trabalho e da geração de renda para os artesãos da nossa Cidade. Agora, estamos realizando um novo cadastramento, que, vai trazer mais profissionais para empreender no artesanato de Nova Iguaçu nas nossas feiras, eventos, seminários e cursos de capacitação que qualificam ainda mais os nossos profissionais e fazem crescer os negócios do artesanato. Nosso programa é referência no Estado do Rio de Janeiro e nossos artesãos participam de grandes eventos como a Mega Artesanal, em São Paulo, a Rio Artes Manuais e o Salão Estadual do Turismo”, afirmou o presidente da FENIG Miguel Ribeiro.





Mãe e filha, Maria Emília Borges Braga, de 75 anos e Fátima Cristina Borges Braga Ribeiro, de 50, vieram juntas fazer a inscrição. “Eu aprendi a fazer crochê no colégio. Resolvi fazer a inscrição para tornar meu trabalho mais conhecido e também me integrar com outros profissionais e participar dos cursos.” contou Maria Emília.





“Sou artesã há mais de 15 anos e faço biscuit, pintura em tecido e decupagem. Estou me cadastrando para participar das feiras, eventos e cursos. Quero me capacitar ainda mais. Eu e minha mãe trabalhamos juntas e ela me inspirou.” disse Fátima Cristina, filha de Maria Emília, moradora do bairro K11.





Iza Velasco, de 57 anos, moradora de Vila de Cava, também veio fazer a inscrição dela na FENIG. Ela trabalha com decupagem. Iza usa materiais reciclados como garrafas e panelas e transforma lixo em arte. Para mostrar seus trabalhos e ensinar suas técnicas, ela criou o canal Iza Velasco, no YouTube , que já conta com mais de 33 mil inscritos.